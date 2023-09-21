Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав России в качестве нового округа.
Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Ну уж дудки!! Никаких больше "украин" нам не нужно!! А если хотят, пусть просятся в состав России ОБЛАСТЯМИ, но БЕЗ ЗАПАДНЫХ жЫдо-бандэровцев. Пусть их себе забирают пшеки. Они друг друга стоят. ОНИ ОДНОЙ КРОВИ!! Бешеной!!
Ответить
16 час.
Галина
Украины не было, нет и не будет..... Хватит с нас украин.... А не нравится - чемодан-вокзал - пшекия!!!! Вас там ждут в качестве холопов....
Ответить
14 час.
Свежие комментарии