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Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России

Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав России в качестве нового округа.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ну уж   дудки!! Никаких больше &quot;украин&quot; нам не нужно!! А если хотят, пусть просятся в состав России  ОБЛАСТЯМИ, но БЕЗ ЗАПАДНЫХ  жЫдо-бандэровцев. Пусть их себе забирают пшеки. Они друг друга стоят. ОНИ ОДНОЙ КРОВИ!! Бешеной!!
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16 час.
Галина
Украины не было, нет и не будет..... Хватит с нас украин.... А не нравится - чемодан-вокзал - пшекия!!!! Вас там ждут в качестве холопов....
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14 час.

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