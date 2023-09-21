Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России

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лина любимцева

Ну уж дудки!! Никаких больше "украин" нам не нужно!! А если хотят, пусть просятся в состав России ОБЛАСТЯМИ, но БЕЗ ЗАПАДНЫХ жЫдо-бандэровцев. Пусть их себе забирают пшеки. Они друг друга стоят. ОНИ ОДНОЙ КРОВИ!! Бешеной!!