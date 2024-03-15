В Крыму открылись все 1130 избирательных участков

В 08:00 на 1 130 избирательных участках в Крыму стартовали выборы президента России. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев, передаёт корреспондент Крымского информационного агентства.
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