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Контрафронт

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Эквадор: пять человек погибли и еще один был ранен, когда пираты напали на рыбацкое судно у...

Эквадор: пять человек погибли и еще один был ранен, когда пираты напали на рыбацкое судно у Пуэрто-Боливар, провинция Эль-Оро, 8 октября.

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