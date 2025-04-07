Киевские боевики нарушили водоснабжение ряда городов ДНР

Города Донецкой Народной республики Донецк, Ясиноватая и частично Макеевка остались временно без водоснабжения, заявила 7 апреля пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики со ссылкой на информацию, полученную от государственного унитарного предприятия ДНР «ВОДА ДОНБАССА».
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