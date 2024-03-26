Франция vs Россия: рискнет ли «галльский петух» бросить вызов «русскому медведю» Евгения КомароваПрезидент Франции Эммануэль Макрон вызвал бурю обсуждений своим резким выступлением, где он угрожал России прямым столкновением с Западом.
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