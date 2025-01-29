Индия успешно запустила навигационный спутник

В среду Индия успешно вывела на орбиту новый навигационный спутник на ракете отечественного производства, укрепив свою независимую систему спутникового позиционирования в то время, когда космические технологии приобретают всё большее значение.
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