В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли российские фигуристы Шишкова и Наумов

В американском комьюнити фигуристов немалый процент занимают спортсмены с российскими корнями. Почему фигуристы уезжают из России, сколько и чем они зарабатывают за рубежом?В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли 64 человека, среди них оказались победители чемпионата мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.