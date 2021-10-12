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В Совфеде дали обещание продолжить переговоры с Японией по мирному договору

В Совфеде дали обещание продолжить переговоры с Японией по мирному договору

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал обещание продолжить переговоры с Японией по мирному договору.

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