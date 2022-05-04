Обкатали на торговых центрах: Власти Москвы взялись за видеонаблюдение в ночных клубах

Как передаёт "Коммерсантъ" со ссылкой на источники среди управляющих этими заведениями, с прошлого месяца чиновники стали требовать, чтобы ночные клубы и бары в Москве обеспечили подключение своих видеокамер к Единому центру хранения данных мэрии.