Пассажирам поезда были проведены экспресс-тесты на вирусные заболевания.Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки по факту гибели семимесячной девочки в поезде Москва — Чита вечером 9 января.
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