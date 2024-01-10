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Царьград

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  • Рекрут
    Поучается что это проблема общая для московской области и патронный завод к ней не причастен. А то что руководили обл...В подмосковном Ко...
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Прокуратура взяла на контроль проверку по факту смерти девочки в поезде Москва — Чита

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту смерти девочки в поезде Москва — Чита

Пассажирам поезда были проведены экспресс-тесты на вирусные заболевания.Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки по факту гибели семимесячной девочки в поезде Москва — Чита вечером 9 января.

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