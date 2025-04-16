В Китае из желудка мальчика достали слиток золота стоимостью 865 тысяч рублей Золотые слитки. Обложка © Freepik / wirestock В городе Сучжоу в Китае врачи извлекли из желудка 11-летнего мальчика слиток золота весом 100 граммов.
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