Свердловская область отмечает 90-летие: интересные факты о регионе

Сегодня Свердловская область отмечает 90-летие. Официальной датой создания региона считается 17 января 1934 года, когда Уральская область была разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области.
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