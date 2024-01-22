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МИД Казахстана: Тине Канделаки запретят въезд в страну

МИД Казахстана: Тине Канделаки запретят въезд в страну

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Тине Канделаки будет запрещен въезд на территорию страны.

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Комментарии
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А
Александр
правда глаза колет
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19 час.
Игорь Верный
А если со временем мы увидим запрет на законодательном уровне, то где будут &quot;возмущенные казахстанские политики&quot;. Они думают в шоколаде и уже не в мирном Казахстане
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