Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Тине Канделаки будет запрещен въезд на территорию страны.
МИД Казахстана: Тине Канделаки запретят въезд в страну
Комментарии
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А
Александр
правда глаза колет
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19 час.
Игорь Верный
А если со временем мы увидим запрет на законодательном уровне, то где будут "возмущенные казахстанские политики". Они думают в шоколаде и уже не в мирном Казахстане
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18 час.
Махамбет Толеугазин
... грузинская шпионка разжигает рознь между РФ и РК ... "технично" за счёт своего языка и прочих "трещин" проникла в СМИ РФ и теперь "гадит" ...
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8 час.
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