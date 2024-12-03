Юрий Подоляка: роботы на поле боя, новая тактика России на южно-Кураховском направлении, новости от 03.12.2024

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк События на фронте продолжают развиваться с высокой интенсивностью, и утренние сводки от Юрия Подоляки освещают ключевые изменения в зоне специальной военной операции (СВО).
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