Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 858 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Орлов
    Но вот что удивительно... А много ли китайских самолетов летает у побережья США... А вот китайцы по словам тех же аме...Вот и всё. Си Цзи...
  • Валерий Ворожищев
    Мировому паразитизму для покорения людей нужно их превратить в садом и гомору. Для этого и придумали Ветхий завет - б...Содом и Гоморру м...
  • Sobering
    А ещё точнее организация.Запад. Сумерки ин...

Основные признаки геноцида. Проверьте на русских и палестинцах

Основные признаки геноцида. Проверьте на русских и палестинцах

Юрий Кот   С каждым годом, с каждым столетием человечество падает в своём духовном и интеллектуальном развитии всё ниже и ниже.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Друг Абадон
марсиане.😂
Ответить
2 д.
Алексей Горшков
Блин - как-то НЕ ПОДПАДАЕТ то,что творили нацисты с советскими людьми во времена Великой Отечественной войны, под понятие &quot;ГЕНОЦИД&quot; !!! Мне кажется это - наверное, хуже ГЕНОцида, но не ГЕНОцид! Почему я в этом слове &quot;ГЕНО-&quot; выделяю? Подчёркиваю,что само слово указывает на гены - т.е. на уничтожение по ЭТНИЧЕСКОМУ принципу - там НЕ ЭТО было! И религиозные убеждения как-то &quot;не катят&quot;... Я бы не сказал и так, как советская наука утверждала - ПОЛИТИЧЕСКОГО принципа я так же не вижу - не все уничтожаемые были членами Коммунистической партии,или убеждёнными последователями коммунистической идеологии,как нас учили. Уничтожали ВСЕХ - вне зависимости от этнической и политической принадлежности! ПОВТОРЯЮ: это ХУЖЕ геноцида,но не геноцид! Насколько я знаю - СЛОВА-ТО ТАКОГО ЕЩЁ НЕ ПРИДУМАЛИ !!!
Ответить
2 д.
вд
валерий двойнишников
Евреи геноцидят в Украине, евреи творят беззакония в Полистине, евреи, что правят США вообще разумию не поддаются...
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх