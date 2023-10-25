Юрий Кот С каждым годом, с каждым столетием человечество падает в своём духовном и интеллектуальном развитии всё ниже и ниже.
Основные признаки геноцида. Проверьте на русских и палестинцах
Комментарии
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Друг Абадон
марсиане.😂
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2 д.
Алексей Горшков
Блин - как-то НЕ ПОДПАДАЕТ то,что творили нацисты с советскими людьми во времена Великой Отечественной войны, под понятие "ГЕНОЦИД" !!! Мне кажется это - наверное, хуже ГЕНОцида, но не ГЕНОцид! Почему я в этом слове "ГЕНО-" выделяю? Подчёркиваю,что само слово указывает на гены - т.е. на уничтожение по ЭТНИЧЕСКОМУ принципу - там НЕ ЭТО было! И религиозные убеждения как-то "не катят"... Я бы не сказал и так, как советская наука утверждала - ПОЛИТИЧЕСКОГО принципа я так же не вижу - не все уничтожаемые были членами Коммунистической партии,или убеждёнными последователями коммунистической идеологии,как нас учили. Уничтожали ВСЕХ - вне зависимости от этнической и политической принадлежности! ПОВТОРЯЮ: это ХУЖЕ геноцида,но не геноцид! Насколько я знаю - СЛОВА-ТО ТАКОГО ЕЩЁ НЕ ПРИДУМАЛИ !!!
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2 д.
вд
валерий двойнишников
Евреи геноцидят в Украине, евреи творят беззакония в Полистине, евреи, что правят США вообще разумию не поддаются...
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2 д.
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