Наш потерянный мир

34 104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    ВС России успехов и победы над укронацистами и блоком НАТОПутин: российские...
  • Misha Glusch
    хохложопые и их залужные друзьяки долго не протянутКиев счел подгото...
  • Misha Glusch
    теперь не сiль, а соль будетРоссийские подраз...

Навести переправу и отбить атаку боевиков: в МО РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих

Навести переправу и отбить атаку боевиков: в МО РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих

В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Военные проявляют ответственность и профессионализм, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх