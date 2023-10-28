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Плоский червь съел защищавшую яйца паучиху

Плоский червь съел защищавшую яйца паучиху

Плоский червь съел защищавшую яйца паучиху Это первый известный пример охоты наземных планарий на пауков Сергей Коленов Бразильские зоологи обнаружили, что наземные планарии — хищные представители типа плоских червей — охотятся на пауков.

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