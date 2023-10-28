Плоский червь съел защищавшую яйца паучиху Это первый известный пример охоты наземных планарий на пауков Сергей Коленов Бразильские зоологи обнаружили, что наземные планарии — хищные представители типа плоских червей — охотятся на пауков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии