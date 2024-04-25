"Там не сотни миллиардов. Там триллионы": Дело Тимура Иванова — военные молчать не стали

Александр Доливо

Вот это гадюшник! Равного которому, во всём мире похоже не найти. Ай да Россия, дала просраться всему миру. Теперь всё прогрессивное человечество будет завидовать! Удивительно как ещё это в СМИ опубликовали. Обычно своих не сдают или тут уже через верх потекло. Так, что не сдать уже не получится?