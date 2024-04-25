Коллаж Царьграда Вчера 265K прочитали Гламурные вечеринки, развлечения, поездки за государственный счёт — жизнь на полную катушку.
"Там не сотни миллиардов. Там триллионы": Дело Тимура Иванова — военные молчать не стали
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Доливо
Вот это гадюшник! Равного которому, во всём мире похоже не найти. Ай да Россия, дала просраться всему миру. Теперь всё прогрессивное человечество будет завидовать! Удивительно как ещё это в СМИ опубликовали. Обычно своих не сдают или тут уже через верх потекло. Так, что не сдать уже не получится?
Ответить
13 час.
А
Александр
И это всё под ласковым взором всевидящего. Выходит верить некому. Тусовка ворья и лицемеров, гыкающих на балконах особняков и на борту роскошных яхт.
Ответить
11 час.
Anna Gaidukova
Это ж не просто вор, - это враг народа! Где Сталина взять?
Ответить
8 час.
Свежие комментарии