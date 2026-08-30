Российские военные корабли сопроводили суда через Ла-Манш, британцы тихо наблюдали

❗ Российские военные корабли сопроводили торговые суда через Ла-Манш, тогда как британский флот ограничился наблюдением, сообщили в британских ВМС.
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Вспомните советский фильм "Случай в квадрате 36-80" Аналогичная ситуация. Американская подлодка подкралась к нашей эскадре и наблюдает за маневрами. Вдруг на ней произошла авария - амеры были вынуждены всплыть. Опустим подробности(см фильм), но... Наш командир связался с американским и сказал, что если амеры сами не затопят свою лодку, то это сделают советские моряки! ВОТ КАК НАДО общаться с теми, кто желание договариваться принимает за слабость!
Сопровождение не дешево - "за чей счет банкет?" "Корд" и ПЗРК с десантом и нагляднее и скромнее.
Бриты захватили Smyrtos с российскими грузами. Где ответная операция по захвату такого же по цене британского корабля с грузами? Опять ля-ля-ля!?