Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Российские военные корабли сопроводили суда через Ла-Манш, британцы тихо наблюдали

Российские военные корабли сопроводили суда через Ла-Манш, британцы тихо наблюдали

❗ Российские военные корабли сопроводили торговые суда через Ла-Манш, тогда как британский флот ограничился наблюдением, сообщили в британских ВМС.

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Alexander Ivanovich

Вспомните советский фильм "Случай в квадрате 36-80" Аналогичная ситуация. Американская подлодка подкралась к нашей эскадре и наблюдает за маневрами. Вдруг на ней произошла авария - амеры были вынуждены всплыть. Опустим подробности(см фильм), но... Наш командир связался с американским и сказал, что если амеры сами не затопят свою лодку, то это сделают советские моряки! ВОТ КАК НАДО общаться с теми, кто желание договариваться принимает за слабость!