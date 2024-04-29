Охоты и охотники Армении

Охотникам всего мира Армения известна, пожалуй, только своими трофейными охотами. Это армянский муфлон и безоаровый козёл, которые для приза «Большой кавказский приз» российским Клубом горных охотников засчитываются только в случае добычи их на территории нашей страны.