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  • cergei efremow
    Конкуренция,однако....На Камчатке медве...

Охоты и охотники Армении

Охоты и охотники Армении

Охотникам всего мира Армения известна, пожалуй, только своими трофейными охотами. Это армянский муфлон и безоаровый козёл, которые для приза «Большой кавказский приз» российским Клубом горных охотников засчитываются только в случае добычи их на территории нашей страны.

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