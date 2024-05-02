Азербайджанцы перекрыли улицу в центре Москвы и наплевав на всех окружающих устроили пляски с флагами. Силовики действовали жестко

Интересная жизнь с Vera Star На днях в Москве произошел весьма показательный инцидент, который в очередной раз продемонстрировал истинное отношение представителей одной из неславянских национальностей к России и её жителям.
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