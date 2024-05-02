Медвежий угол
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Медвежий угол

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Азербайджанцы перекрыли улицу в центре Москвы и наплевав на всех окружающих устроили пляски с флагами. Силовики действовали жестко

Азербайджанцы перекрыли улицу в центре Москвы и наплевав на всех окружающих устроили пляски с флагами. Силовики действовали жестко

Интересная жизнь с Vera Star На днях в Москве произошел весьма показательный инцидент, который в очередной раз продемонстрировал истинное отношение представителей одной из неславянских национальностей к России и её жителям.

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Комментарии
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С
Серега
Слишком нагло -ведут себя, эти торгаши!!! В России, вообще-остались силовые структуры, не продавшиеся диаспорам, способные навести ПОРЯДОК в стране?
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52 мин.
Ринат Ахметуллин
Похоже что нет, они продались диаспорам...
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32 мин.
Валерий Светлый
Всех уголовников к стенке бы...
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21 мин.

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