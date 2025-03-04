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Эксперты считают, что приостановка Трампом военной помощи Украине первым делом

Эксперты считают, что приостановка Трампом военной помощи Украине первым делом повлияет на состояние украинской ПВО Эксперты оценивают принятое Дональдом Трампом решение остановить военную помощь Украине.

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