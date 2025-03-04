Эксперты считают, что приостановка Трампом военной помощи Украине первым делом повлияет на состояние украинской ПВО Эксперты оценивают принятое Дональдом Трампом решение остановить военную помощь Украине.
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Эксперты считают, что приостановка Трампом военной помощи Украине первым делом повлияет на состояние украинской ПВО Эксперты оценивают принятое Дональдом Трампом решение остановить военную помощь Украине.
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