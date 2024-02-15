В Кремле высказались о сроках завершения спецоперации

Дмитрий Песков допустил увеличение сроков СВО из-за вмешательства западных странСпецоперация, идущая с 2022 года, теперь подразумевает не только операцию против самой Украины, но и противостояние с Западом.
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