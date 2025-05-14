🗓 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ В 1999 году утвержден Почетный знак Администрации Волгоградской области «Хранитель традиций».
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🗓 ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ В 1999 году утвержден Почетный знак Администрации Волгоградской области «Хранитель традиций».