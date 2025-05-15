Россиянам объяснили опасность кишечной палочки в продуктах Бактериолог Анна Карье объяснила, какую опасность для здоровья представляет кишечная палочка, которую Роспотребнадзор зачастую обнаруживает в продуктах питания.
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