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Трамп призвал Зеленского прекратить наносить удары по топливной инфраструктуре РФ

Трамп призвал Зеленского прекратить наносить удары по топливной инфраструктуре РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Ирландии потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по топливной инфраструктуре Российской Федерации.

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