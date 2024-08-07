Продажи новостроек в Москве и области рухнули после завершения льготных программ

Продажи новостроек в Москве и Московской области в июле – после отмены массовой льготной ипотеки – сократились на 40% по сравнению с июнем и на 18% по сравнению с июлем прошлого года, подсчитали в сервисе Dataflat (данные приводит РБК).
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