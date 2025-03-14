De Telegraaf: McLaren интересовалась подписанием Макса Ферстаппена

De Telegraaf: McLaren интересовалось подписанием Макса ФерстаппенаRed Bull Content PoolГенеральный директор McLaren Зак Браун обратился к менеджеру Макса Ферстаппена перед продлением контракта с Оскаром Пиастри.
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