Воронеж өлкәсе мөселманнары Диния нәзарәте рәисе хәрбиләргә автомобиль ачкычын тапшырды

Воронеж өлкәсе губернаторы каршындагы Милли палата мәйданчыгында Воронеж өлкәсе мөселманнары Диния нәзарәте инициативасы белән хәрби махсус операциядә катнашучы «Төньяк» штурм группасы хәрбиләренә Toyota пикап автомобилен тантаналы тапшыру булды.
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