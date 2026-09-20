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Царьград

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Петербург потратит 2,97 млн рублей на книги о природе города

Петербург потратит 2,97 млн рублей на книги о природе города

Санкт-Петербургское ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий» ищет подрядчика для издания книжной продукции, посвящённой природе города.

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