Попытка создать вместо СССР пиратское королевство рухнула — Кургинян

Российский политический субъект не раскаялся, не извинился, не осмыслил и не выдал глубокой правды по поводу бессмысленности отказа от великого советского проекта, хотя очевидно, что попытка создания капиталистического «пиратского королевства» провалилась, заявил 31 декабря политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в своем новогоднем обращении.
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