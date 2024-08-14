АВТОВАЗ увеличил рекомендованные цены на половину своих моделей[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В этом году АВТОВАЗ уже повышал цены на свои автомобили (последний раз в мае), но сегодня произошло очередное подорожание.
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