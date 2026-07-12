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«Ванкувера» не обменяет Петтерссона ради сокращения платежки, заявил генменеджер: «Мы не в такой ситуации. Я четко дал понять, что клуб не пойдет по этому пути»

Генеральный менеджер « Ванкувера » Райан Джонсон прокомментировал слухи о возможном обмене Элиаса Петтерссона .

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