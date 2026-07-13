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Иосифов перешёл в «Спортинг» из Сегунды

Иосифов перешёл в «Спортинг» из Сегунды

Российский полузащитник Никита Иосифов стал игроком испанского «Спортинга» из Сегунды. «Испанский «Спортинг» Хихон объявил о подписании российского вингера Никиты Иосифова, который стал пятым новичком команды перед сезоном-2026/27.

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