Иосифов перешёл в «Спортинг» из Сегунды

Российский полузащитник Никита Иосифов стал игроком испанского «Спортинга» из Сегунды. «Испанский «Спортинг» Хихон объявил о подписании российского вингера Никиты Иосифова, который стал пятым новичком команды перед сезоном-2026/27.
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