Какие авто безопаснее на скользкой дороге

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Какие полноприводные автомобили безопаснее на скользком шоссе?Ответ экспертаАлександр Виноградов, «За рулем»:– Если говорить о среднестатистическом водителе, то предпочтительнее постоянный полный привод – тогда как у многих внедорожников передний мост подключается вручную, в основном на бездорожье, а на обычных дорогах – только задний привод.
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