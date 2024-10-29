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Иваново

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Учительница из Южи победила во Всероссийском конкурсе лучших практик родительского просвещения

Определены победители II Всероссийского конкурса лучших практик родительского просвещения. Их имена назвали на IX ежегодной Всероссийской конференции по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения «Школа одарённых родителей».

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