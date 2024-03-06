В России на Lada Vesta начали устанавливать японский «автомат» Jatco. В ближайших планах оснащать этой коробкой передач «Москвичи»

То, что умельцы в России устанавливают на автомобили Lada автоматические четырехступенчатые коробки передач от Toyota, уже не является секретом, а вот «автоматы» от Nissan на Lada Vesta — что-то новенькое.
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