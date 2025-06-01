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Украина как антисистема

Украина как антисистема

Мы часто говорим, что Украина создана, как антиРоссия. Это правда. Но это не вся правда. Украина – антиРоссия – частный случай.

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Комментарии
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Валерий Мязин
Только полное уничтожение Украины поставит точку, но на это уйдёт не один год кропотливой работы.
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7 час.
Семен Демин
Похоже, все сказанное про Украину, касается и РФ. Ещё в 10-х годах осведомлённый люди писали, что коррупция в России стала системой управления. Сейчас что-то изменилось?
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4 час.
Семен Демин
Для этого надо сначала победить коррупцию в России.
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4 час.
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