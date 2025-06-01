Украина как антисистема

Валерий Мязин Только полное уничтожение Украины поставит точку, но на это уйдёт не один год кропотливой работы.

Семен Демин Похоже, все сказанное про Украину, касается и РФ. Ещё в 10-х годах осведомлённый люди писали, что коррупция в России стала системой управления. Сейчас что-то изменилось?