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Госизмена за то, что не молчали. Критиков бусификации арестовали на Украине как российских диверсантов

Госизмена за то, что не молчали. Критиков бусификации арестовали на Украине как российских диверсантов

Альтернативы "бусификации" для пополнения ВСУ не существует — добровольцев давно нет и не будет. Но незаконные насильственные действия ТЦК начали критиковать не только в России и на Украине, но и на Западе.

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