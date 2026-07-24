IRNA сообщило о ракетном обстреле города в центре Ирана

Иранские средства массовой информации фиксируют расширение географии американских ударов. По данным агентства IRNA, две ракеты США поразили цели в окрестностях города Хондаб, расположенного в центральной части исламской республики.
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