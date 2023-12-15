В России ребенок скатился с горки прямо под колеса автомобиля и попал на видео

В Уфе 10-летний мальчик съехал с горки прямо под колеса автомобиля и попал на видео. На кадрах видно, как машина сбивает неожиданно преградившего ей путь мальчика, после чего тот падает на дорогу и не может подняться.
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