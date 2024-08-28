Врач Лазуренко: гематоген может спровоцировать проблемы с метаболизмом

Аптечные сладости, например, гематоген или аскорбинка, могут спровоцировать проблемы с метаболизмом. Об этом рассказала диетолог, эндокринолог, нутрициолог и терапевт медицинского центра "Медгород" Наталья Лазуренко, передает Pravda.
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