Врач Лазуренко: гематоген может спровоцировать проблемы с метаболизмом

Аптечные сладости, например, гематоген или аскорбинка, могут спровоцировать проблемы с метаболизмом. Об этом рассказала диетолог, эндокринолог, нутрициолог и терапевт медицинского центра "Медгород" Наталья Лазуренко, передает Pravda.