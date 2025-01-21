Академик РАН Нетесов утверждает, что сезон гриппа только начинается

Сейчас происходит нарастание только волны вирусов гриппа типа А Сезон гриппа в текущем году только начинается, рассказал RT завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов.