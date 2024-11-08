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ГК «Солар» зафиксировала рост атак на сайты среднего и малого бизнеса в преддверии распродаж

ГК «Солар» зафиксировала рост атак на сайты среднего и малого бизнеса в преддверии распродаж

Артем Избаенков, директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК «Солар» (дочерняя компания Ростелеком, работающая в сфере кибербезопасности): По нашим данным, в конце октября 2024 года увеличилось количество атак ботов на сайты малого бизнеса — в первую очередь, на небольшие интернет-магазины.

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