В ЕС испугались вводить санкции против ирландской «дочки» российской компании

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Чиновники Европейского союза (ЕС) опасаются вводить санкции против ирландского завода Aughinish Alumina, производящего глинозем (оксид алюминия) и принадлежащего российской компании «Русал», несмотря на подозрения, что его продукция якобы используется для изготовления российского оружия.