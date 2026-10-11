Адвокат Богданова: единственное жильё не всегда защищено при банкротстве

Адвокат Мария Богданова рассказала, что единственное пригодное для проживания жильё при банкротстве обычно защищено от продажи, но из правила есть исключения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Политолог Шаповал...
- Политолог Шаповал...
- Политолог Шаповал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым