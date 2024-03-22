"Ведомости": ГД и правительство создали совместную рабочую группу по ипотеке

Госдума и правительство РФ создали совместную рабочую группу по ипотеке. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на председателя думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко (ЛДПР).
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