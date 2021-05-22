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«В Англии все знают русских звезд, в магазинах продаются майки Овечкина». Лемтюгов — о хоккее в Великобритании

«В Англии все знают русских звезд, в магазинах продаются майки Овечкина». Лемтюгов — о хоккее в Великобритании

Накануне второго матча сборной России на чемпионате мира, который наша команда проведет против сборной Великобритании, Sport24 поговорил с Николаем Лемтюговым, который на протяжении сезона выступал за «Шеффилд» в Британской элитной хоккейной лиге.

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