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Медвежий угол

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Власти Монголии объяснили отказ арестовать Путина по ордеру МУС энергозависимостью от РФ

Власти Монголии объяснили отказ арестовать Путина по ордеру МУС энергозависимостью от РФ

Факты известные, но не грех их и напомнить. Вообще-то  это   факты  известные,   но  в  день    визита   нашего   Верховного   в Монголию,  не  грех  их  и напомнить: ***Кстати!   Визит    Верховного   в  Монголию приурочен     к   85-й  годовщине   победы  на реке   Халхин-Гол:Именно   за  Халхин-Гол  Г.

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Комментарии
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вячеслав воробьев
Да уж, если бы не энергетика, они бы скрутили Путина, дали поддых и ,,с размаху кинули в черный воронок,,..
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4 час.
VG
Vasily Golov
там не энергетика,а молибденовый комбинат наш.Кому и что даст арест Путина?Он располагает массой доказательств о продаже детей без родителей.Много получено материала о продаже в Европе.Без суда и разрешения на вывоз.Оформлялись загранпаспорта на каждого на срок не более года.Европа прекрасно знает.
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4 час.
лл
лина любимцева
Кто  запустил эту утку, с энергозависимостью?
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2 час.

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