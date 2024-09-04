Факты известные, но не грех их и напомнить. Вообще-то это факты известные, но в день визита нашего Верховного в Монголию, не грех их и напомнить: ***Кстати! Визит Верховного в Монголию приурочен к 85-й годовщине победы на реке Халхин-Гол:Именно за Халхин-Гол Г.
Власти Монголии объяснили отказ арестовать Путина по ордеру МУС энергозависимостью от РФ
Комментарии
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вячеслав воробьев
Да уж, если бы не энергетика, они бы скрутили Путина, дали поддых и ,,с размаху кинули в черный воронок,,..
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4 час.
VG
Vasily Golov
там не энергетика,а молибденовый комбинат наш.Кому и что даст арест Путина?Он располагает массой доказательств о продаже детей без родителей.Много получено материала о продаже в Европе.Без суда и разрешения на вывоз.Оформлялись загранпаспорта на каждого на срок не более года.Европа прекрасно знает.
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4 час.
лл
лина любимцева
Кто запустил эту утку, с энергозависимостью?
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2 час.
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