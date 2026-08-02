Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьером

Президент Армении подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны.Решение принято после того, как правящая партия «Гражданский договор», сформировавшая парламентское большинство, выдвинула его кандидатуру на пост главы правительства.
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